Ercan Havalimanı, 2026 yılının ilk sekiz ayında yolcu ve uçak trafiğindeki yükselişini sürdürdü.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından açıklanan verilere göre, 1 Ocak-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nı toplam 3 milyon 979 bin 248 yolcu kullandı. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise 26 bin 115 oldu.

2025 yılının ilk sekiz ayında Ercan Havalimanı’nı 3 milyon 656 bin 122 yolcu kullanmıştı. 2026’nın aynı döneminde bu sayı 3 milyon 979 bin 248’e yükseldi.

Verilere göre, geçen yılın ilk sekiz ayına kıyasla gelen yolcu sayısında yüzde 8,60, giden yolcu sayısında yüzde 9,07 artış kaydedildi. Gelen ve giden yolcuların toplamındaki artış ise yüzde 8,84 oldu.

Uçak trafiğinde de benzer bir artış yaşandı. 2025 yılının ilk sekiz ayında 23 bin 995 olan iniş-kalkış yapan uçak sayısı, 2026’nın aynı döneminde 26 bin 115’e çıktı.

Böylece gelen uçak sayısında yüzde 8,85, giden uçak sayısında yüzde 8,82, toplam uçak trafiğinde ise yüzde 8,84 artış gerçekleşti.

Ercan Havalimanı’nın 2026 yılındaki en yoğun ayı ise Ağustos oldu.

Ağustos ayında havalimanını giriş ve çıkış amacıyla toplam 600 bin 290 yolcu kullandı. Aynı ay içerisinde 3 bin 668 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

2025 yılının Ağustos ayında ise 553 bin 441 yolcu Ercan Havalimanı’nı kullanmış, uçak trafiği 3 bin 410 olarak kaydedilmişti.

Ercan Havalimanı, yolcu kapasitesinin yanı sıra teknolojik altyapısı, modern mimarisi ve enerji verimliliğine yönelik uygulamalarıyla da öne çıkıyor.