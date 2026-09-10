Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği, Karpaz Bölgesi’nde yapılacak projelerin kontrollü ve planlı olması gerektiğini belirterek, Karpaz Emirnamesi İmar planına dönülmesi çağrısında bulundu.

Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz Bölgesi’nin gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu kaydederek bölgedeki gelişimin kontrollü ve planlı yapılmasının önemine işaret etti.

Borak, ​Karpaz genelinde devlet destekli veya özel şirketler tarafından yapılacak ekonomik kalkınma projelerine bölgenin ihtiyacı olduğunu da belirterek, yapılması planlanan her türlü projenin en büyük paydaşının Karpaz halkı olduğunu anımsattı.