Ülkede dün ve akşam meydana gelen 6 trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu saptanan 2 sürücü de tutuklandı.

Burhan Katırcıoğlu (E-28), Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda yönetimindeki DS 220 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Girne - Alsancak çevreyolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında ise, Hasan Poyrazlı (E-53), 128 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VE 297 plakalı motosikletle seyir halindeyken hakimiyetini kaybedip, banket kenarında bulunan toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, sağ kol ve kaburga kırıkları ile akciğer yaralanması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde tedavi ediliyor.

Girne - Tatlısu anayolunda Fatih Can (E-31) ise 119 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki TZD 721 plakalı tır araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gaziveren’de Cemal Doğan (E-73), yönetimindeki KE 951 plakalı motosikletle dikkatsizce anayola giriş yapıp, anayolda seyreden Gül Deney (K-45) yönetimindeki NB 009 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Yedidalga’da Servet Berde (E-27), 303 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada yönetimindeki HD 350 plakalı salon araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgahın bahçe duvarı ile elektrik direğine çarptı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan araç sürücüsü Berde tutuklandı.

Güzelyurt - Lefke anayolunda 144 mlgr alkollü içki tesiri altındayken SG 526 plakalı araçla seyir halindeki Tolgan Altıntaş (E-29), dikkatsizliği sonucu Doğancı Çemberi’nde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan banket dışında bulunan toprak sete çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsünü tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.