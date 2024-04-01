“60. Kütüphane Haftası” nedeniyle Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından panel düzenlenecek ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Kıbrıs Kitaplığına Araştırmacı, Yazar, Öğretmen Mahmut İslamoğlu’nun adı verilecek.

Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam tarafından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Milli Arşivi envanterinde bulunan Kıbrıs kitaplarından oluşturulan Mahmut İslamoğlu Kıbrıs Kitaplığı’nın yarın saat 11.00’de düzenlenecek açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin katılımıyla yarın ve çarşamba günü Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Konferans Salonunda 11.00-12.30 saatleri arasında panel düzenlenecek.

Panel kapsamında yarın Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut, Dr. Çağın Zort ve Araştırmacı, Yazar Eralp Adanır “Kıbrıs Türk Folklor Araştırmalarında Mahmut İslamoğlu’nun Yeri ve Önemi” konulu sunumlar yapacak.

Çarşamba günü ise Prof. Dr. Mesut Yalvaç, Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak ile Tezarus Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Direktörü Serkan İpekçi “Çağdaş Eğitim Sürecinde Kütüphane ve Arşivlerin Yeri ve Önemi” başlığıyla ilgili konuşacak.