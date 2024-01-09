Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokol uyarınca ülke genelinde 65 yaş üstü kişilerde unutkanlık taraması yapılmasına yönelik eğitim programının ilki yapıldı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk eğitim Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi işbirliğinde Gazimağusa ve iskele bölgesinde Birinci Basamak’ta çalışan hekim ve hemşirelere yönelik olarak düzenlendi.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde yer alan eğitimde; Proje Koordinatörleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Naciye Nami, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Nöroloji Alanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke Akçay’ın açılış konuşmalarının ardından eğitim çalıştayına geçildi.

Çalıştayda Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu “Demans, Kıbrıs’ta Demans, Taramalar neden önemlidir” ve Psikolog Hazal Dinçyürek “Taramada kullanılacak testler” ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştay, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Biriminden Sümer Gürbüz’ün kayıt sistemini tanıtması ile tamamlandı.