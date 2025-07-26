Antalya'nın Muratpaşa ve Alanya, Karabük'ün Ovacık ilçeleri ile 4 ildeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya'nın Gazipaşa ve Serik, Karabük'ün Safranbolu ve Mersin'in Silifke ilçelerindeki yangınlara ise müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'te helikopterle yangının devam ettiği alanları havadan inceledi.

İncelemenin ardından Cemaller Orman Deposunda konuşlandırılan Mobil Yangın Yönetim Merkezinde açıklama yapan Yumaklı, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, "Antalya'nın Muratpaşa Güzeloba, Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve Karabük Ovacık Kışla olmak üzere 6 ilimizdeki 7 yangını daha tamamen kontrol altına aldık." dedi. Yumaklı, buralarda soğutma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, orman yangınlarıyla bütün kurumların canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Yumaklı, bundan sonra da hem önleme faaliyetleri hem de yangınlara hızlıca müdahale etmek açısından aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, gayret gösteren bütün orman kahramanlarına, kurum ve kuruluşlar ile yangın bölgelerinde kendilerine her zaman destek olan vatandaşlara teşekkür etti.