Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle düzenlenecek olan 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, 3 Ekim’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü Çerçevesinde, Türk devletlerinin kültürel bağlarını pekiştirmek ve kadim dostluklarını sergilemek amacıyla düzenleniyor.

10 ÜLKEDEN KATILIM

10 farklı ülkeden tasarımcıların yer alacağı etkinlik, zengin kültürel mirasları, etno-moda unsurlarıyla bir araya getirerek bir kültürel şölen sunacak. 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, sadece moda ile sınırlı kalmayacak; aynı zamanda “Türk Devletleri Kültürel Diplomasi Paneli” ile kültürel iş birliği ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform olacak.

HALİL İBRAHİM YILMAZ KONUŞACAK

Türk Devletleri Kültürel Diplomasi panelinde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz konuşma yapacak. Yılmaz’ın Türk dünyasının zengin kültürel mirasının tanıtılmasına katkı sağlayacak etkinlikte yapacağı konuşmada Türk devletleri arasında kültürel iş birliğini artırmaya yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve GİKAD Türkiye Temsilcisi Burcu Kayan etkinlik için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.