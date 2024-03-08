8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Kadın-lık Halleri” konulu sergi açıldı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan ve dün saat 19.00‘da açılışı yapılan sergi 30 Mart Cumartesi gününe kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilir. Cumartesi günleri sergiyi ziyaret etmek isteyenlerin ise 0533 866 30 85 numaralı telefondan randevu alması gerekiyor.

Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zeha Şonya’nın üstendiği sergide verilen toplumsal cinsiyet mücadelesinin yeniden değerlendirilmesi ile sanatçıların eserlerinde bu mücadelenin izlerini ve anlamlarını ortaya çıkarma, irdeleme, sorgulama ve görünür kılma çabası ele alınıyor.

İsmet Tatar, Nilüfer İnandım, Zehra Şonya, Nurtane Karagil, Serap Kanay, Hüseyin Özinal ve Hatice Tezcan’ın eserlerinden oluşan serginin açılışına Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin ve Muavin Konsolos Hülya Çetin; Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sonuç Zorlu katıldı.

-Şonya

Sergi açılışında konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya serginin kadının sorunlarını çeşitli açıdan ele alan eserlerden oluştuğuna dikkat çekti. 8 Mart’ta düzenlenen etkinliklerin gerçek anlamda kadınların yaşadığı sorunları irdeleyen, gün yüzüne çıkaran etkinlikler olması gerektiğini belirten Şonya, “Kadın sorunlarından korkmayalım, bunlar gerçektir” ifadelerini kullandı.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da serginin sorunlara dikkat çektiğini ve içinde bulunulan çağa ışık tuttuğunu belirtti. Kadınların birlikte daha güçlü olduğunu ve ürettikçe var olduğunu kaydeden Zaimağaoğlu, sorunlar olmasına rağmen yola devam etmek gerektiğini ve sanatın iyileştirici olduğunu söyledi.

-Zorlu

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Sonuç Zorlu ise uzun bir emek sonucu ortaya çıkan sergideki her eserin farklı hikayeler barındırdığını belirtti. 8 Mart’ların kutlama veya eğlenme günü olmadığını ancak kazanılan zaferler sonucunda eğlenme olabileceğini ifade eden Zorlu, “Dünyanın belli kesimlerinde kadın haklarını bilmeyen kadınlar vardır. Umarım yıllar içinde kadın veya erkek olarak konuşmaya gerek kalmadan sadece insan olarak konuşabiliriz.” Dedi.