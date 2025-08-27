9 Eylül Cephesi Şehitleri, pazar günü düzenlenecek törenle anılacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, EOKA saldırılarına karşı halkı korumak amacıyla 1957 yılı Eylül ayının ilk günlerinde su borularından el yapımı bomba imal ederken meydana gelen patlama sonucunda şehit olan 9 Eylül Cephesi direnişçilerinden Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, İsmail Beyoğlu ve Mustafa Ertan 31 Ağustos Pazar günü anılacak.

Yenişehir, Kurtuluş Meydanında İlk Adım Anıtı önünde düzenlenecek ve saat 09.30'da başlayacak törende, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak.