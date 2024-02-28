AB Bilgi Merkezi'nin Lefkoşa Köşklüçiftlik Server Somuncuoğlu Sokak’ta bulunan yeni binası için açılış töreni düzenlendi.

Törende Avrupa Komisyonu'nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava ile AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ön bahçeye barışın evrensel simgesi olan zeytin ağacı dikildi. Tören resepsiyonla sona erdi.

-Nava: “AB Bilgi Merkezi AB değerleriyle ilgili bilgiler edinilmesine olanak tanıyan bir merkez”

Avrupa Komisyonu'nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava konuşmasında AB Bilgi Merkezi’nin 2009 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumunun AB hakkında doğru bilgiler edinmesine, merak ettiği sorulara cevap bulmasına ve AB değerleriyle ilgili bilgiler edinmesine olanak tanıyan bir merkez olduğunu kaydetti.

AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna AB yardım programı üzerinden de önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirten Nava, amaçlarının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmanın yanı sıra Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik olarak gelişimine katkı sağlamak da olduğunu dile getirdi.

AB Yardım Programının her yıl Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 35 milyon euro civarında bir destek sağladığını belirten Nava, bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumuna toplamda 688 milyon Euro tutarında bir destek verildiğini ifade etti.

AB Bilgi Merkezi’nin herkese açık olduğunu belirten Nava, merkezde çok farklı etkinlikler düzenlendiğini ve bu çerçevede Kıbrıs Türk toplumuna destek sunmaya devam ettiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde yapılacak AP seçimlerini anımsatan, seçimle ilgili bilgilerin AB Bilgi Merkezi’nden elde edilebileceğini kaydeden Nava, hedeflerinin AB Bilgi Merkezi’nin AB ile ilgili her şeyin merkezi olması olduğunu söyledi.

-Yörükoğluları: “AB Bilgi Merkezi halkın daha bilinçli olmasına katkı sağlayacak”

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yörükoğluları da yeni ekiple yeni binada çalışmasını sürdürecek olan AB Bilgi Merkezi’ne çalışmalarında başarılar diledi ve AB Bilgi Merkezi’nin Kıbrıs Türk halkına AB politikaları, değerleri ve fırsatları hakkında daha fazla bilgi vereceğini, böylece halkın daha bilinçli olmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

AB Koordinasyon Merkezinin AB Bilgi merkeziyle olan iş birliğinin devam edeceğini dile getiren Yörükoğluları, AB Bilgi Merkezinin başarılı projelere imza atması ve halkı en doğru şekilde bilgilendirmesi için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Nava’nın açılış töreninde yer almasının önemine işaret eden Yörükoğluları, “Bu AB ile daha etkin iş birliği ve daha güçlü diyalog sürecini yürütülmesinin önemini vurguluyor” dedi. Yeni Bilgi Merkezi daha fazla fırsat ve daha fazla imkan sunarak Kıbrıs Türk tarafının AB ile daha sağlıklı bir ilişki kurmasına katkı sağlamasını önemsediklerini belirten Yörükoğluları, yeni ekip ve yeni binanın hayırlı olmasını diledi.