AB Komisyonu, kara para aklanması, vergiler ve Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu’yla (OLAF) bilgi paylaşılmaması konularında Güney Kıbrıs aleyhine süreç başlattığını duyurdu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AB Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a gönderdiği bildiride, kara para aklanmasının önlenmesi, vergi konularında bilgi paylaşımı ve OLAF’la bankacılık verilerinin paylaşılması konusundaki AB normlarını uygulamaması sebebiyle süreç başlattığını ilettiğini yazdı.

Gazete, komisyonun uyarılarının ardından Rum hükümetinin üç başlıkta gerekli düzenlemeleri, öngörülen takvimlede uygulayacağı konusunda komisyonu ikna etmesi gerekeceğini belirtti.