Rum polisinin gerçekleştirdiği huzur operasyonunda Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet eden 52 kişi tutuklandı.

Diğer yandan Limasol’da bir paketçi saldırısı daha gerçekleşti.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen çeşitli asayiş olaylarına yer verdiler.

Gazete, Rum polisinin çarşamba günü Larnaka ve Baf bölgelerinde yapılanb huzur operasyonlarında Güney Kıbrıs’ta yasadışı şekilde ikamet ettikleri belirtilen 52 kişiyi yakaladığını yazdı.

Habere göre 52 kişi için ülkelerine geri iade işlemi başlatıldı.

Gazete bir diğer haberinde ise Limasol’da bir kuryenin daha saldırıya uğradığını, Rum güvenlik güçlerinin Limasol’daki bu saldırıların organize olduğu değerlendirmesine vardıklarını yazdı.

Habere göre dün sabah saatlerinde aracıyla seyir halinde olan 21 yaşındaki şahsın önü scooter kullanan 3 kişi tarafından kesildi.

Araçtan indirdikleri 21 yaşındaki şahsı darp ederek bin 800 eurosunu gasp eden şahıslar olay yerinden kaçarken yaralanan şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.