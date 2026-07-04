Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas Kıbrıs sorununun Yunan devletinin “birincil önceliği olduğunu” söyledi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum “işgal altındaki köyler komitesi” heyetini kabulünde konuşan Tasulas Yunan devletinin “Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatına uygun adil bir çözüm bulunmasına bağlılığını” yineledi.

Tasulas’ı ziyaret eden heyette “Mağusa Yerinden Edilmiş Köyler Komitesi Başkanı” sıfatıyla Mihail Corta, “Lefkoşa Kazası Köyler Birliği Başkanı” sıfatıyla Eleftherios Andoniu, “Girne Kazası Köyler Birliği Başkanı” sıfatıyla Andreas Athanasiu ve “İşgal Altındaki Köyler Komitesi Sekreteri” sıfatıyla Eleni Zaru Patsikku yer aldı.

Heyetin Tasulas’a “göçmenlerin ata topraklarına geri dönme ve yeniden yerleşme hakkından” söz ettiği ve “yeni neslin duyarlılaştırılması için aldıkları inisiyatifleri” anlattığı kaydedildi.