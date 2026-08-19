Yunan Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yannis Maniatis, Türkiye ile KKTC arasında planlanan deniz altı elektrik bağlantısı projesine ilişkin Avrupa Komisyonu’na başvurarak projeye katılanlara yaptırım uygulanmasını istedi.

Maniatis, projenin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini” öne sürdü. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Komisyonun gelişmeyi takip ettiğini ancak yaptırım uygulama yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

Kallas, yaptırım kararlarının AB Konseyi’nin yetkisinde olduğunu ve bu tür kararlar için üye ülkelerin oybirliğinin gerektiğini hatırlattı. Kallas ayrıca Türkiye ile temaslarda tüm üye devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesinin vurgulandığını belirtti.