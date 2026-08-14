Rum basını, KKTC’den alınan tütün ürünlerinin Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e kaçırılmasını sağlayan bir şebeke olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Alithia’nın haberine göre, 12 Ağustos’ta Derinya sınır kapısında İsrail vatandaşının bagajında 15 karton sigara ve 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şahıs, 2 bin euro ceza ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Rum Gümrük Dairesi, son iki ayda KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tütün ürünleri geçirilme girişimlerinde artış yaşandığını açıkladı.

Haziran ayında kaçak tütün ürünleriyle yakalanan 288 kişinin 41’inin İsrail vatandaşı olduğu, temmuzda ise 188 şüpheliden 46’sının İsrailli olduğu belirtildi.

İngiliz Üsler Polisi de temmuz ayından bu yana yapılan kontrollerde 17 bin 500 sigara, 21 kilo tütün ve 5 bin 500 elektronik sigaraya el konulduğunu açıkladı.