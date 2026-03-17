Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiği eşsiz bir kahramanlık destanıdır.” dedi.

Çavuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü gurur, minnet ve derin bir saygıyla andıklarını belirtti.



Çavuş mesajında “Yokluklar ve imkânsızlıklar içinde verilen bu büyük mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtlarından biri olarak tarihimize altın harflerle yazılmıştır.” ifadesini kullandı.



Çanakkale’de verilen mücadelenin, yalnızca bir savaşın kazanılması değil; aynı zamanda milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği fedakârlığın en anlamlı simgelerinden biri olduğunu kaydeden Çavuş, bu büyük zaferin, gelecek nesillere bırakılmış onurlu bir miras ve güçlü bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.



Bakan Çavuş, kahramanların emaneti olan bu topraklara sahip çıkmaya ve onların hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’de ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.