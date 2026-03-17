Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis'in bir sonraki toplantısı gelecek hafta pazartesi günü yapılacak.

-Şahali

Genel Kurul'da “Küresel Kriz Tırmanırken Ekonomi Bakanlığı Ne Yapacak” konulu güncel konuşma yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Körfez’de yaşanan gerilimin sadece enerji piyasasında petrol krizi olarak değil ticaret bağlamında da ülkelerin zarar görmesine yol açtığını kaydetti.

Tedarik zincirindeki aksamayla birlikte krizin çok daha büyük olduğuna dikkati çeken Şahali, “Elbette bizler de bu krizden çok ciddi anlamda etkilenmekteyiz” dedi.

KKTC’nin savaş bölgesiyle yakın ticari ilişkileri olduğunu ifade eden Şahali, “Başta süt sanayi olmak üzere pek çok ihraç ürünümüzün hem bölgeye hem de ihracat pazarlarına erişiminde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor” şeklinde konuştu. Şahali, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın çok daha diri ve dinamik olması gereken bir dönemden geçildiğini belirtti.

KKTC’nin dış ticaretinin ihracat bacağının yeni pazarlara yönelebilmesi ve üretimin devamı bağlamında ihracat fazlasının sağlıklı koşullarda değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Şahali, bunun hükümetin doğrudan ele alması gereken bir konu olduğunu söyledi. Şahali, “Zor zamanlarda doğru kararlar, gelecekte çok ciddi ticari başarıların da öncü adımları olabilir” dedi.

Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yakın geçmişte ortaya koyduğu eko sepetin arzu edilmeyen bir sonuç doğurduğunu ifade eden Şahali, aldatmaya yönelik girişimleri tespit etme ve ticari ahlakın korunmasının rekabetin sürdürülmesi bakımından önemine dikkat çekti.

Tespitlerin yapılabilmesi ve ilgili birimlerin harekete geçirilmesi için yerel yönetimlerle iş birliği yapılabileceğini dile getiren Şahali, doğru veriye dayalı olmayan bir eko-sepetin, rekabeti koruyan değil bozan bir etkiye sebep olacağını ifade etti.

“Enerjide tedarik sorunu çözülemezse örneğin elektrik enerjisine sahip olma ihtimalimiz sıfırdır” diyen Şahali, alternatif tedarik merkezlerinin saptanmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Olumsuz senaryolar üzerinde çalışması gerektiğini belirten Şahali, “Ekonominin çarklarının her bir dişlisini düşünmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz” dedi.

-Amcaoğlu: “Elimizde 52 milyon litreye kadar akaryakıt stoğu bulunuyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Erkut Şahali’ye yanıt verdi. İki başlık altında konuyu irdelemek gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, savaşın devam ettiği süreçte ve savaştan sonra ortaya çıkabilecek muhtemel tehlikeler karşısında hangi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durdu. Bakan Amcaoğlu, uzmanların ifadelerine göre, savaştan sonraki süreçlerde bütün dünya ekonomilerinin derinden sarsılacağına işaret etti.

Turizm sektörünün muhataplarıyla toplantı yapıldığını ve sektör için tehlikeleri ele aldıklarını söyleyen Amcaoğlu, enerji, işçi maliyetleri, tedarikle ilgili sıkıntıları da konuştuklarını belirtti. Turizm, yükseköğrenim, yerli sanayici ve üreticilerle ilgili çalışmalar gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, “Çok kısa bir sürede bunlarla ilgili paketler açıklanacak” dedi.

Üç buçuk yıldır akaryakıt otomasyonun devreye girdiğini kaydeden Amcaoğlu, ülkede aylık 40 milyon litre akaryakıt ihtiyacı olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, “52 milyon litreye kadar hem istasyonlarda hem tedarikçide hem de gelmek üzere yola çıkan tankerlerle birlikte elimizde mevcut akaryakıt stoğu bulunmaktadır” dedi.

“Bugün Ekonomi Bakanlığı olarak eğer elimizi uzatmamış olsaydık geçen haftaki değerlendirmede euro dizelin 6.75 değil yaklaşık 14 TL’lik bir zamla karşılaşacağını biliyorduk” diye konuşan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemiz insanının işletmesinin ve kamu maliyesiyle birlikte reel sektörün korunması adına fiyatlanma konusunda sırası geldiğinde yapayalnız mücadelemizi vermek durumunda kaldık.”

Turizmin gözbebekleri olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, herhangi bir maliyet sıkıntısıyla birlikte sektörün satış sorunu yaşamamasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hükümete önerileri olacağını dile getiren Amcaoğlu, ellerindeki kaynaklara bakarak, çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Enerjide tedarik sorunu olmaması gerektiğini ifade eden Amcaoğlu, piyasada durgunluğun başladığını, daralmanın olmaması için uğraş verdiklerini kaydetti. Amcaoğlu, “Bakanlığın hassasiyetleri devam edecektir” dedi.

Eko-sepetle ilgili değerlendirmeye de yanıt veren Amcaoğlu, her türlü öneriye açık olduklarını belirtti.

Bir soru üzerine Amcaoğlu, böyle zamanlarda sadece hükümet olarak değil Meclis olarak çalışılması gerektiğini kaydederek, “Merak etmeyin hükümet çalışıyor” dedi.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu ise, “Bayındırlık Bakanlığı’na Bağlı Bazı Önemli Sorular” konulu güncel konuşmasında, Bakan Arıklı’nın rahatsızlığı nedeniyle Meclis’ten ayrıldığını söyleyerek, “Onunla ilgili konuları gelecek hafta konuşacağım” dedi.

Çatalköy-Girne Acapulco yolunun yapımı için yaklaşık sekiz ay önce ihaleye çıkıldığını ve ihalenin tamamlandığını hatırlatan Özuslu, konunun şu an bir krize dönüştüğünü kaydetti.

İhaleye çıkan Karayolları Dairesi’nin işlemi tamamlayabilmesi için elektrik direklerinin yolun içinden kenara alınması gerektiğini belirten Özuslu, “Şu an itibarı ile 20 direk hala yolun içerisinde” dedi.

Konunun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Karayolları Dairesi arasında kilitlenmiş durumda olduğunu dile getiren Özuslu, “Bu itilafın faturasını yolu kullanan insanlar ve yurttaşlarımız çekmek zorunda mıdır?” diye sordu. Özuslu, bölgenin belediye başkanı Ceyhun Kırok’un, “Kurumlar anlaşamıyor ama çileyi halk çekiyor” dediğine işaret etti.

Yolla ilgili bir anomali daha olduğuna dikkati çeken Özuslu, yolun bir kısmının çift şerit, bir kısmının tek şerit sonra tekrar çift şerit olduğunu belirtti. Özuslu, yol sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ekonomik nedenlerden dolayı yazılı-basılı gazetelerin birçok yerleşim birimine gitme ihtimalinin sıfırın altına indiğini ifade eden Özuslu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar’ın konuyla ilgili açıklaması olduğunu söyledi.

Basının yığınla sorunu olduğunu dile getiren Özuslu, zararlara, yeni zararlar eklendiğini belirtti. Özuslu, hükümetin, muhataplarla konuyu masaya yatırarak, bir formül üretmesi gerektiğini belirtti.

“Basının sorunlarına duyarlı olunduğu söylenemez” diyen Özuslu, ekonomik koşullar nedeniyle gazetelerin bitme noktasına geldiğine işaret etti.

Bakan Amcaoğlu yerinden söz alarak, basına prim desteğinin devam ettirildiğini ifade ederek, hiçbir şey yapılmadığının doğru olmadığını söyledi.

Konuşmasına devam eden Özuslu ise, “Yazılı basının sonuna geldik, imdat diyor yazılı basın” diyerek, konuyu iki yıl önce gündeme getirdiğini ifade etti.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasında, savaş kaynaklı Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol arzında ortaya çıkan durumun fiyatların yükselmesine yol açtığını belirtti.

Sadece Körfez ülkelerinin değil AB’nin de ABD ve İsrail’e bir çağrısı, baskısı oluşmaya başladığına işaret eden Uluçay, ortaya çıkan maliyet artışını karşılamak adına büyük bir uğraş içerisinde olunduğunu söyledi.

KKTC’de alınmaya çalışan önlemler dahilinde gelir sağlayıcı unsurların zarar görmemesi için çalışmaların özenle devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Uluçay, turizm sezonunda zarar görme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

KKTC ve Güney Kıbrıs’ın kendi tedbirlerini alacağını ancak adanın bir bütün olduğunu dile getiren Uluçay, “Turizm gelirlerinde öngörülemez bir düşüş bekleniyorsa savaş ve güvenlikle bağlantılı hususlarda dikkat göstermek önemlidir. İki tarafın farklı etkilenme imkânı yok” dedi.

Sezon için esnek fiyat uygulamasının yapılabileceğini, özellikle uçak şirketleri bağlamında özel kampanyalar geliştirilebileceğini kaydeden Uluçay, teşvik ve girdi maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Uluçay, “Gerekli önlemleri şimdiden düşünmek gerekiyor” dedi.

-Küçük

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük ise, “Dijital Çağda İnsanlığın Yol Ayrımı: Tüketen Toplum mu, Üreten Gelecek mi?” konulu güncel konuşmasında, gençlerin sesi olmak adına söz almak istediğini belirtti. İnsanın düşünce biçimi, toplumların üretim anlayışı ve yaşam tarzının değiştiğini dile getiren Küçük, “Bugün yaşadığımız dönüşümün merkezinde dijitalleşme vardır” dedi.

Bugün dünya nüfusunun yüzde 66’sının internet kullandığını kaydeden Küçük, “Ortalama bir insanın günlük ekran süresi yedi saate yaklaşmıştır. İnsanlık tarihinde ilk kez zamanın büyük bir bölümü dijital platformlarda geçmektedir” diye konuştu.

Dijital çağın en değerli kaynağının veri ve bilgi olduğunu vurgulayan Küçük, “Veriyi yöneten ekonomiyi yönetiyor, ekonomiyi yöneten ise dünyayı yönlendiriyor” dedi.

Dijital çağda en büyük sorumluluğun çocukları korumak olduğunun altını çizen Küçük, çocukların çok küçük yaşlarda internetle tanıştığını belirterek, gençlerin yüzde 40’ının çevrim içi zorbalıkla karşılaştığını dile getirdi. Dijital dünyada çocukları korumanın sadece ailelerin değil devletlerin de sorumluluğu olduğunu kaydeden Küçük, dünyada yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Küçük, “Bir toplumun geleceği çocuklarının güvenliği kadar güçlüdür” dedi.

Konun vizyon meselesi olduğunu dile getiren Küçük, teknoloji politikasına vizyonel anlamda ihtiyaç olduğunu söyledi. Küçük, “Ekonomileri savaşın etkileri değil savaşın algısı yaratıyor” diye konuştu.

“KKTC’yi Doğu Akdeniz’in dijital merkezi yapabiliriz, yeter ki vizyon ortaya koyalım” diyen Küçük, ülkenin gençlerinin teknoloji, fikir, bilim üretmesi, geleceği inşa eden bir nesil olması gerektiğini söyledi. Küçük, “Tüketen bir toplum değil üreten bir toplum olmalıyız” dedi.

Küçük’ün konuşmasının ardından sorular bölümüne geçildi. Daha sonra toplantı tamamlandı.

Meclis'in gelecek birleşimi 23 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.