Gazeteci, yazar, Şair Abdullah Azizoğlu’nun altıncı kitabı “Suna ile Kardeşleri ve Sifon” adıyla yayımlandı. Roman türündeki kitap, Berikan Yayınevi’nin Edebiyat Serisi’nden çıktı.

Suna ile Kardeşleri ve Sifon, KKTC’de Deniz Plaza mağazalarında ve Işık Kitabevi’nde satışa sunuldu.

Azizoğlu, Suna’nın Kardeşleri ve Sifon hakkında bilgi verirken, gözlerindeki sarı okta hastalığı sebebiyle 304 sayfalık çalışmayı bir buçuk yılda tamamlayabildiğini söyledi.

“Türkiye ve KKTC edebiyatına 74 yaşımda iyi bir eser kattığıma ve okuyanların da bana hak vereceğine inanıyorum.” diyen Azizoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“14 yaşında kambur olan Suna ile barınacak yeri bile olmayan Sifon’un aşkına mimarlar grubu da eklenince sürükleyici bir roman oldu. Kapak resmini yapay zekâya yaptırdık. Son okumayı yayınevinden değerli bir akademisyen hocamız yaptı. Dağıtım kitapyurdu.com’dan yapılıyor.”

Azizoğlu’nun iki oyun, iki şiir, bir de manzum öyküler kitabı daha bulunuyor.

316 sayfada 33 öyküden oluşan manzum öyküleri “Killik” de, kitabevlerinde ikinci baskısıyla satılıyor.