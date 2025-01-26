Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Kıbrıslı Türklerin yerli gazoz üretimine dair kapsamlı araştırmasının ürünü olan “Şişedeki Bellek: Kıbrıslıtürk Gazoz Tarihi” kitabının tanıtımı, dün Rüstem Kitabevi’nde yapıldı.

Etkinlikte siyasiler, bazı parti başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar da yer aldı.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, etkinlikte kitaba dair bir sunuş yaptı ve okuyucular için kitaplarını imzaladı.

Kitap tanıtımında Çavuşoğlu’na, kitabın hazırlanmasına katkı koyan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Fırat Tüzünkan da eşlik etti.

Beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, Kıbrıslı Türklerin gazoz üretim tarihine ışık tutuyor.

-“Gazoz tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamı yansıtıyor”

Etkinlikte yaptığı konuşmada Prof. Dr. Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin gazoz üretimindeki geçmişini, 2. Dünya Savaşı’ndan başlayarak 1990’lara kadar taşıdığını aktardı.

Konuşmasında araştırma sürecinin zorluklarından ve tarihsel bulguların öneminden bahseden Çavuşoğlu, kitapta yer alan detayların büyük bir kısmını, üreticiler, koleksiyoncular ve arşivlerden edindiğini belirtti.

Çavuşoğlu, gazoz üretiminde öncü olan isimlerle yaptığı röportajlardan bahsederek, gazoz markalarına ait şişe, kasa ve reklam materyallerine nasıl ulaştığını anlattı.

Konuşmasında, uluslararası markaların yerel gazoz üreticileri üzerindeki etkisine de değinen Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türklerin kendi üretimlerini sürdürmek için verdikleri mücadeleye dikkat çekti. Çavuşoğlu, kitabın yalnızca gazoz üretimini değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türklerin ekonomik, kültürel ve sosyal tarihine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.

-Müze oluşturma hayali…

Gazoz üretiminde kullanılan şişelerin bir kısmının günümüze ulaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu mevcut materyalle bir müze oluşturma hayali olduğunu da kaydetti.

Katılımcıların sorularının ardından etkinlik okuyucular için kitapların imzalanmasıyla son buldu.