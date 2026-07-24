Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Ağustos’a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda çalışmaya getirilen sınırlamanın uygulanmasına yönelik denetimlere bugün itibarı ile başlandığını duyurdu.

Bakanlık, yasağa aykırı uygulamalara tanık olan vatandaşların ve çalışanların, Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ile Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden iş yeri bilgisi, konum, fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerle ihbarda bulunabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşırı sıcak hava koşullarının, çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı, açık alanda çalışma saatlerine ilişkin denetim sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlığın, Çalışma Dairesi müfettişleri aracılığıyla denetimlerine bugün itibariyle beş ilçede başladığı kaydedilen açıklamada, “Planlı ve risk esaslı denetimlerin yanı sıra, vatandaşlarımızdan ve çalışanlarımızdan gelecek ihbarlar da denetim sürecinin etkin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır” denildi.

-“Bakanlığa ulaşan her ihbar titizlikle değerlendirilecek”

Bakanlığa ulaşan her ihbarın titizlikle değerlendirileceği, ihbarın niteliğine göre gerekli denetimlere öncelik verilerek, Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından en kısa sürede işlem başlatılacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların katkısının, yasağa aykırı uygulamaların hızlı şekilde tespit edilmesi ve çalışanların güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Alo 102 ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla Bakanlığa ulaşan ihbar sayıları ile gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağı da ifade edildi.

“Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği hiçbir ekonomik faaliyetin önünde değildir” denilen açıklamada, tüm işverenler, yasal yükümlülüklerine eksiksiz uymaya, vatandaşlar ise, karşılaştıkları ihlalleri gecikmeden Bakanlığa bildirmeye davet edildi.

-“Kurallara aykırı hareket eden işverenler hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacak”

İş Yasası’nın öngördüğü kurallara aykırı hareket eden işverenler hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacağı vurgulanan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, çalışanların yaşam hakkını ve iş sağlığı ile güvenliğini korumaya yönelik denetimleri sürdüreceği ifade edildi.