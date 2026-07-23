Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 118 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına kabul edilmesine karar verildi.
Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle:
- Kahraman Dönmez
- Alaattin Çakır
- Mikail Şahan
- Fatma Gül Alpaslan
- Esra Koçtürk
- Ebru Kurt
- Emire Kireççi
- Ceren Kireççi
- Cansu Uluğ
- Bülent Mertcan İlbay
- Yağmur Akdağ
- Kader Aslan
- Maral Abdalimova
- Büşra Çelik
- Elif Ekmekçibaşı
- Kemal Yazıcı
- Xenia Casap
- Ayşenur Yavuz
- Sevilay Karaoğlan
- Asım Zeybek
- Fatma Burcu Erdoğan
- Cansu Yıkar
- Rabia Özçelik
- Öznur Taş
- Fidan Kuruçolak
- Meryem Kaya
- Özgenur Aytekin
- Rojin Yıldırım
- Orhan Akyüz
- Banu Şener Ercin
- Pınar Görgülü
- Mert Kağan Görgülü
- Yeşim Erkaplan
- Muhammet Abdullah Şanverdi
- Necmi Telmi
- Fatma Yaren Telmi
- Mustafa Yılmazoğlu
- Çilem Çetin
- Orhun Çavaş
- Medya Çelik
- Ali Atılgan
- İbrahim Bal
- Gizem Nur Çatık
- Serhat Gök
- Fatma Bozar
- Gökhan Kars
- Mustafa Çayır
- Mustafa Yıldız
- İlke Harputlu
- Kürşad Serkan Saygılı
- Gökhan Odacıoğlu
- Illia Kriuk
- Furkan Can
- Mehmet Fatih Özağı
- Murat Tanır
- Hasan Çevik
- Esma Kiper
- Doç. Dr. Emre Hamurtekin
- Eser Yiğit
- Aygül Ece
- Zekeriya İşçioğlu
- Velihan Olcay
- Zümrüt Erdoğan
- Zeynep Nur Özer
- Ziya Bilir
- Ziya Kurt
- Ümit Göçer
- Nazar Çelik
- Nihat Demiroğlu
- Niyazi Arda Koral
- Tufan Zeren
- Elif Karaduman
- Fırat Topal
- Ece Ulutaş
- Alexandra Mandabura
- Ferhat Bayın
- Derya Avcı
- Gulshat Rozyeva
- Hasari Özdemir
- Prof. Dr. Canan Hacer
- Birsu Tutar
- Batuhan Topal
- Abdullah Çamlıca
- Cenk Yılmaztekin
- Ayşe Nur Özbey
- Elveda Kara
- Emirhan İnan
- Sıla Şevval Karatepe
- Abdussamet Ekin
- Emrecan Karadeniz
- Hüseyin Kaya
- Sidar Öncebe
- Eda Öncebe
- Tuana Şehirli
- Selman Yıldız
- Muhammed Hızan
- Fadime Kalay
- Milana Resul
- Selçuk Serin
- Esra Şahbaz
- Yılmaz Kurcan
- Özcan Bilaloğlu
- Humayun Muhammed Jalal
- Resul Taha Yavuz
- Derya Çelik
- Şükrü Timur
- Özkan Bilaloğlu
- Ulaş Baba
- Yusuf Yıldırım
- Saadet Yayğıç
- Mustafa Çakar
- Tülin Balaban
- Hüseyin İri
- Inga Chirilenco
- Hasip Bayraktar
- Miraç Güzey
- Mohammed Ali Ali
- Rojin Karakuş