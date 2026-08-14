Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meteoroloji Dairesi’nden alınan güncel veriler doğrultusunda yüksek ve aşırı sıcak hava koşullarının devam edeceğinin öngörülmesi üzerine, açık alanlarda 12.00–16.00 saatleri arasında uygulanan çalışma yasağının 23 Ağustos 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Hasipoğlu, 17 Ağustos ile 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında, her iki tarih de dahil olmak üzere, açık alanlarda 12.00–16.00 saatleri arasında çalışma yapılmayacağını belirtti.

Yasağın tüm açık alan çalışanlarını kapsadığını vurgulayan Hasipoğlu, “İnşaat çalışanlarımızdan belediye emekçilerimize, yol ve altyapı ekiplerimizden tarım çalışanlarımıza, temizlik personelimizden teknik ekiplerimize ve görevi gereği açık alanda çalışan basın emekçilerimize kadar tüm meslek grupları bu kapsamda” dedi.

Hasipoğlu, “Çalışanın hangi sektörde çalıştığı değil, aşırı sıcak altında açık alanda çalışıp çalışmadığı bizim için esastır. Dolayısıyla açık alanda çalışan hiçbir emekçimizin 12.00–16.00 saatleri arasında aşırı sıcaklara maruz bırakılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yasağın uygulandığı süre boyunca Çalışma Dairesi müfettişlerinin sahada ve işyerlerinde denetimlerini sürdüreceğini kaydeden Hasipoğlu, işverenlere 17–23 Ağustos tarihleri arasında 12.00–16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağına eksiksiz uyma çağrısında bulundu.

Bugüne kadar alınan tedbirlere büyük ölçüde uyum gösteren ve çalışanlarının sağlığını gözeten işverenlere teşekkür eden Hasipoğlu, “Ancak bu konuda taviz vermeyeceğimizin de bilinmesini istiyorum” dedi.

"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yerine getirilmesi gereken bir yasal yükümlülük olmadığını belirten Hasipoğlu, bunun çalışma hayatının temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, “Çalışanlarımızın sağlığı, işverenlerimizin sorumluluğu; bizim de kamu otoritesi olarak görevimizdir. Aşırı sıcakların devam ettiği bu dönemde gerekli tedbirleri almak zorundayız. Çünkü alınan her tedbir, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmek anlamına geliyor” dedi.

Tüm işverenlere çağrıda bulunan Hasipoğlu, “Çalışanlarımızı sıcağın altında bırakmayın. 12.00–16.00 saatleri arasındaki yasağa uyun. Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini eksiksiz alın” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasağına aykırı uygulamalara tanık olan vatandaşlar ve çalışanların, Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden ihbarda bulunabileceğini belirtti.

İhbarlarda iş yeri bilgisi, konum ve mümkünse fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerin paylaşılabileceğini kaydeden Hasipoğlu, “Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sahada olmaya, denetlemeye ve çalışanlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.