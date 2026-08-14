Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2026 tarihinde delici-kesici alet yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırılan Zhanerke Abdrazakova’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, karaciğer yaralanması nedeniyle Genel Cerrahi tarafından ameliyat edilen hastaya ERCP ile müdahale edildiği, Göğüs Cerrahisi tarafından ise akciğer yaralanmasına yönelik tüp takıldığı belirtildi.

Müdahalelerin ardından yoğun bakımda takip edilen hastanın söylenenleri anlayabildiği ve genel durumunun stabil seyrettiği ifade edildi.

Abdrazakova’ya 13 Ağustos’ta Beyin Cerrahisi tarafından operasyon yapılarak baş bölgesindeki yabancı cismin çıkarıldığı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavi ve takibinin çoklu branş hekimlerinden oluşan ekip tarafından günlük olarak sürdürüldüğü bildirildi.