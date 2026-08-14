Cumhuriyet Meclisi, ülkede son dönemde giderek yoğunlaşan ve kamuoyundaki güvenlik kaygısını derinleştiren sorunları görüşmek üzere 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 60’ıncı maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın istemi üzerine olağanüstü birleşim yapılacak.

Meclisin 3’üncü Olağanüstü Birleşimi, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Olağanüstü birleşimin gündeminde, ülkede son dönemde giderek yoğunlaşan ve kamuoyundaki güvenlik kaygısını derinleştiren sorunlar karşısında toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümetin politika ve tedbirlerinin Meclisin denetim işlevi çerçevesinde değerlendirilmesi bulunuyor.

Birleşimde ayrıca ilgili kurumların etkinliğinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler ile alınabilecek ek tedbirler de görüşülecek.