İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Championship play-off finalinde dev final Wembley Stadyumu’nda oynandı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için Middlesbrough ile mücadele etti. 90+5'te gelen golle Hull City maçı 1-0 kazandı ve şampiyon oldu.

Sezon boyunca ortaya koyduğu önemli performansın ardından Hull City ve Ilıcalı'nın rüyası gerçek oldu.

Bu şampiyonluk sonrası 10 yıl sonra yeniden Premier Lig'e çıkan Hull City 300 milyon euro alacak.

“BÖYLE BİR GURUR YAŞAMADIM”

Ilıcalı, Hull City'nin yükselmesiyle Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk oldu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:



“Herkes dua ediyoruz dedi. Bu kadar duaya... Çok mutluyum, sağ olsunlar. Hayatımda böyle bir gurur yaşamadım, benim için bir ilk.”

İLK 11'LER

Hull City: Pandur, Egan, Ajayi, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie

Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne, McGree, Targett, Whittaker, Morris, Strelec

“ENDİŞELİYİM. 7-8 DUYGUYU AYNI ANDA YAŞIYORUM”

Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." diye konuşmuştu.