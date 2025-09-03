Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN) Genel Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, kandillerin toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çekti.

Mındıkoğlu mesajında, Hz. Muhammed’in dünyaya teşrifinin, insanlık için bir rahmet ve kurtuluş vesilesi olduğunu vurgulayarak, “Bu mübarek gecede sevgi, hoşgörü ve kardeşlik değerlerini hatırlamak ve yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Mevlid Kandili, bizlere hem bireysel hem de toplumsal anlamda manevi yenilenme fırsatı sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Mındıkoğlu, Mevlid Kandili’nin tüm İslam âlemine ve Kıbrıs Türk halkına hayırlar getirmesini dileyerek, “Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını, barış, sağlık ve huzurun daim olmasını temenni ediyorum.” dedi.