Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAK-DER) Başkan ve Yönetimi, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, ADAK-DER Başkanı Mehmet Aktaş, 12 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde Dernek tarafından düzenlenecek olan 2. Adana Kebabı ve Şalgam Festivali’ne Sadıkoğlu ve tüm İskele halkını davet etti.

Aktaş, Sadıkoğlu’na misafirperverliği için teşekkür ederek, Adana’nın simgesi haline gelen kebap ve şalgamın yanı sıra, festivalin, Kıbrıs ve Anadolu kültürlerini buluşturacak bir etkinlik olacağını kaydetti.

-Sadıkoğlu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kültürlerin bir araya geldiği etkinliklerin önemine değinerek, İskele’nin farklı kültürlerin bir arada barış, sevgi ve hoşgörü içerisinde yaşadığı bir kent olduğunu söyledi.

İskele Belediyesi tarafından düzenlenen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu tür festivallerin, toplumlar arası kaynaşmayı artırdığını ve kültürel çeşitliliği yaşatmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Adana Kebabı ve Şalgam Festivali’nin de bu anlamda kıymetli bir buluşma noktası olacağına inandığını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, festivalin hayırlı olmasını diledi.