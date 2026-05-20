Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın bugün Komite’de görüşüleceğini hatırlatarak, sürecin şeffaf, katılımcı ve ilgili tüm tarafların görüşlerine açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bugün Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşülecek Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderme gerekçesinin doğrudan basın emekçilerini ilgilendiren bir maddeye ilişkin olduğu belirtilirken; basın örgütlerinin ve ilgili meslek temsilcilerinin komite sürecine davet edilmemesinin kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, komite davetiyesinin tarafımıza ulaşmasının ardından bu hassasiyetimizi açıkça dile getirmiş ve ilgili basın örgütlerinin de toplantıya davet edilmesi gerektiğini komite gündemine taşımış bulunmaktayız. Ancak bu yöndeki talebimizin karşılık bulmamış olması, hükümetin bu konuda katılımcı ve çoğulcu bir anlayış yerine tek taraflı bir tutumda ısrar ettiğini göstermektedir.”

Yasama faaliyetinin yalnızca çoğunluk iradesiyle değil; ilgili tarafların katkısı, toplumsal meşruiyet ve hukuk devleti ilkeleriyle güç kazandığı vurgulanan açıklamada, sürecin dışlayıcı bir anlayışla yürütülmemesi ve komite çalışmalarının katılımcı bir zemine taşınması ve komite davetinin yeniden düzenlenerek doğru zamanda ve doğru zeminde toplantı yapılması çağrısında bulunuldu.