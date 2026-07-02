Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) KKTCELL Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret ederek yürütülen trafik eğitimleri hakkında bilgi aldı.

TKÖD'den yapılan açıklamaya göre Adalıer'e ziyarette Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ile Trafik Müdürü Mehmet Şençağ eşlik etti.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Bayar ve dernek üyesi Salih Boran'ın da hazır bulunduğu ziyarette Adalıer'e Trafik Eğitim Parkı'nda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Adalıer, Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Dört İşlem Eğitim Merkezi Yaz Okulu öğrencileriyle de sohbet ederek parkta verilen teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerini yerinde izledi.

Adalıer, emniyet kemeri ve çarpışma deneyim sistemlerini de inceledi.

- Adalıer: "Ortak çalışma yürütülecek"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Ali Adalıer, trafik eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, Polis Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm birimleriyle çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Adalıer ayrıca, eğitmenlere yönelik eğitimlerin geliştirilmesiyle öğrencilere verilen eğitimlerin süresinin uzatılması ve içeriğinin zenginleştirilmesi amacıyla ortak çalışma yürütüleceğini ifade etti.

- Avcı

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı da Trafik Eğitim Parkı'nda yaklaşık 15 yıldır sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, derneğin yeni projeleri ve hedeflerini paylaştı.