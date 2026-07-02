Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülke menfaati açısından genel seçimlerin ekim ayında yapılması gerektiğini belirterek, karma oyun kaldırılmasına Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) önem vermesi halinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP), seçimlerin ekim ayında yapılması karşılığında bu düzenlemeyi Başbakan Ünal Üstel'e teklif etmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Postası TV'de katıldığı programda konuşan Özersay, hükümet ortaklarının HP'nin yükselişinden rahatsız olduğunu savunarak, seçimlerin ne zaman yapılırsa yapılsın hükümetin ciddi bir yenilgi yaşayacağını öne sürdü. Seçimlerin aralık ayında yapılmasının yeni hükümeti bütçesiz bırakacağını savunan Özersay, bu nedenle sandığın ekim ayında kurulmasının ülke yararına olacağını ifade etti.

Özersay'ın açıklamalarına CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'ndan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamzaoğulları, "Sen kimsin ki CTP adına karar verirsin, konuşursun? CTP'nin PM'si var, MYK'sı var." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğulları, Özersay'a geçmişteki siyasi sürecini de hatırlatarak, "Sandıktan çıkarsan yine istifa edecek misin? Memleketi maddi manevi yeniden zarara uğratacak mısın? Halkımıza onu anlat. CTP'nin dalına asılmaktan vazgeç." sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Böylece seçim tarihi ve karma oyun kaldırılması tartışması, Özersay ile CTP arasında yeni bir siyasi polemiğe dönüştü.