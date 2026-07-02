Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Gazilik Kartı” ve “Gazilik Beratı” sahiplerine takdim edildi.

Gazimağusa ve İskele bölgelerini kapsayan Gazilik Kartı-Gazilik Beratı Takdim Töreni Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun da katılımıyla DAÜ Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende 120 gazi, gazi eşi ve çocuğuna takdim yapıldı.

-Üstel: “Dünün, bugünün ve yarının anlamı”

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada gazilik kartlarının dünün, bugünün ve yarının anlamını taşıdığını söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türkü’nün 1950’li yıllardan 1974 Barışa Harekatı’na kadar sürdürdüğü mücadeleye değinerek, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin destekleriyle sabır ve mücadelesiyle devlet kurarak bugünlere geldiğini ifade etti.

-“Filistin’den farkımız: Ana vatanımız”

Bugün Akdeniz’de, Filistin’de çocukların, kadınların, okulların, hastanelerin bombalandığını, şehirlerin yok olduğunu, kaydeden Üstel, Kıbrıs Türkü mücadele verirken seyirci kalan Birleşmiş Milletler’in bugün de aynı şeyi yaptığını ve sadece seyrettiğini kaydetti.

Üstel, özetle, “Biz bunların hepsini yaşadık, şimdi Filistin yaşıyor, dünya seyrediyor. Yine bir tek ülke ses çıkarıyor: Türkiye Cumhuriyeti. Yiyecek, içecek ve ilaçlara bile el konuyor. İsrail’in Filistin’e yaptıklarından bizim farkımız vardı. Bizde bütün bunlar olurken, soykırımlar olurken, toplu katliamlar olurken Kıbrıs Türkü’nün hep yanında ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı.” dedi.

15 Kasım 1983’te kurulan KKTC’yi güçlendirmek için Türkiye ile birlikte el ele kol kola yürüdüklerini söyleyen Üstel, bugün gelinen noktada Kıbrıs Türkü’nü silahla yıldırmayacağını anlayan Rum hükümetinin Kıbrıs Türkü’nü ekonomik yönden çökertmeye çalıştığını, Güney’den KKTC’ye gelen turistlerin konaklamaması için her türlü baskı ve teşvike başvurduğunu söyledi.

-“Üç binden elli binlere”

Üstel, buna rağmen Türkiye üzerinden gelen Türk ve yabancı turistlerle KKTC ekonomisinin güçlendiğini 1975’te 3 bin olan yatak kapasitesinin bugün elli binlere dayandığını söyledi. Üstel, “Ne kadar engelleme yaparlarsa yapsınlar Kıbrıs Türkü bunu göğüsler.” dedi.

-“Gelecekleri varsa, görecekleri de var”

Üstel, Rum hükümetinin yeni bir silahlanma yarışına girdiğini, her gün yeni bir devlet ile savunma iş birliği içerisine girdiğini, kendi içindeki askerlerinin ‘Yakında Girne’ye bayrağımızı dikeceğiz, yakında Karpaz’a bayrağımızı dikeceğiz, yakında Mağusa’ya geleceğiz’ gibi sözler ettiklerine değinerek, “Bu insanların gelecekler varsa görecekleri de vardır.” dedi.

-“Asla devletimizden vazgeçmeyeceğiz”

Dayanışma içerisinde bayrağa, devlete ve toprağa sahip çıkmak gerektiğine vurgu yapan Üstel, “50 sene federasyonla oyalandık, artık dünyanın da kabul etmesi lazım: Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi, iki ayrı devlet vardır. Biz asla devletimizden, toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz o uğurda mücadelemizi Türkiye ile birlikte vermiş olacağız.” dedi.

Üstel, 5’inci yılına giren hükümet olarak siyasi istikrarı sağlayıp, reformları ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirip verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurguladı.

Bugün dağıtacakları gazilik kartlarının gazilerin geçmişte verdiği mücadelenin bir onuru ve bir belgesi olarak hatırlanmaları ve kısmen de olsa sosyal hayattan yaralanmaları için olduğunu söyleyen üstel, “Unutmadık, sizleri unutturmayacağız diye bu güzel eserleri sizlere takdim ediyoruz.” dedi.

-Berova: “Yaptığınız hizmetlerin onursal belgesi”

Maliye Bakanı Özdemir Berova , bugünün şartlarının ve özgürlüğün oluşmasını gazilerin ve şehitlerin sağladığını belirterek, "Sizler olmasaydınız bugün ben bir maliye bakanı olarak sizlere hitap edemeyecektim.” dedi.

Berova, gazilerin yaptıkları hizmetlerden, verdikleri mücadeleden müteşekkir olduklarını söyleyerek, “Bu kartlara sahip olan siz değerli gazilerimiz; bu ülkeye yaptığınız fedakarlığın onursal belgesini taşıyorsunuz. İlgili yasa kapsamında gazilerimize ekstra haklar vermek suretiyle, bugün de yaptığımız çalışmalarla onlara minnettarlığımızı göstermek için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bazı gazilerin Gazilik Yasası ve ilgili kartlara başvurular hakkında bilgileri olmadığını tespit ettiklerini söyleyen Berova, Bakanlık olarak hak sahipliği kriterleri ve müracaatlarla ilgili duyuruları yapacaklarını söyledi.

Berova sözlerini; “KKTC’nin kurulmasında ve geleceğimiz için çok önemli olan siz değerli gazilerimize bir kez daha teşekkürü borç bilir, Kıbrıs Türk halkı için hayatlarını feda eden tüm askerlerimizi tüm Mücahitlerimizi de bir kez daha anarak, hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum.” diyerek tamamladı.