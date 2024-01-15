DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Ahmet Türk, önseçimde barajı geçemeyince adaylığını geri çekti. Türk, aktif siyaseti de bıraktığını açıkladı.

81 yaşındaki Ahmet Türk, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı aday adaylığından çekildi. Ön seçimde birinci çıkan ancak yüzde 50+1'i geçemeyen Türk, aktif siyaseti de bıraktı.

DEM Parti, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi dün Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı'na aday göstereceği isim için ön seçim yaptı. Adayların hiçbirinin yüzde 50+1'e ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalırken, daha önce aday adaylığını duyuran Ahmet Türk, adaylıktan çekildi. Türk, daha önce yaptığı açıklamada birinci turda seçilememesi halinde aday adaylığından çekileceğini söylemişti.

Kararının ardından kısa bir açıklama yapan Türk, aktif siyasetten çekildiğini belirtti.