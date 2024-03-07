Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kadın Sağlığı Araştırmaları Derneği (KISAD) işbirliğinde “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” kampanyası başlatıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, ilk etapta Mart ayı boyunca devam etmesi planlanan bağış kampanyası kapsamında toplanacak pedler, okul çağında pede erişimi olmayan kız çocuklarıyla paylaşılmak üzere okullara dağıtılacak.

Projenin tanıtıldığı basın toplantısı LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz ve kampanyaya ilk desteği yapan Belediye Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Mithat Arsu konuşma yaptı.

KISAD Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, bugüne kadar özellikle adet yoksulluğu ve adet konusunda farkındalık yaratmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ramiz, bu konunun özellikle okullara inmesi konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

“Adet yoksulluğunun” tanım olarak adet ürünlerine erişim anlamına geldiğini, adet ürünlerine erişimin idealde toplumlarda ücretsiz olması gerektiğini, pedlerin bir lüks değil ihtiyaç olduğunu belirten Ramiz, dernek olarak adet ve hijyen ürünlerinin KDV’sinin sıfırlanması için bir lobi oluşturduklarını ve bunun sonucunda da KDV’nin sıfırlandığını anlattı.

Ramiz, adet konusundaki farkındalık eksikliği ve ürün erişiminde yaşanan sıkıntıların kız çocuklarının eğitimlerine engel olabilecek bir unsur teşkil ettiğini ifade ederek, “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” projesindeki amaçlarının okullardaki kız çocuklarına adet ürünlerini ücretsiz bir şekilde ulaştırabilmek olduğunu söyledi.

Projenin bir tek bununla kalmayıp okullarda adet dönemi konusunda eğitim seminerleri ile bilinç aşılayabilmek olduğunu belirten Ramiz, ilk etapta kız çocuklarına sonrasında da erkek çocuklarına sağlıklı bir gelecek sunabilmek adına bu seminerlere önem verdiklerini sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, önemli bir projenin başlangıcını yaptıklarını, LTB olarak sağlık alanında çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile dayanışarak hem farkındalığı arttırma hem de yapılan çalışmaları tabana yayma adına ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu kapsamda “Adet Yoksulluğuna Karşı Sen De Paylaş” projesinin genişlemesine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ortaya koyan Harmancı, BES’e de katkılarından ötürü teşekkür etti.

Son yıllarda çok ciddi ekonomik krizlerle boğuştuklarını, yüksek enflasyon ve döviz krizleri ile sosyoekonomik anlamda özellikle mağdurların oluşturduğu geniş kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunun altını çizen Harmancı, şu sözlere yer verdi:

“Bu ekonomik koşullar içinde sosyal devletin varlığının hissedilmesi gerekirken, kamu kaynaklarının kamuoyuna da yansıdığı şekilde çarçur edildiğini görüyoruz. Kamunun sağlık ve eğitime yönelik rollerini bu dönemde artırması gerekirken, maalesef bu alanların her gün daha da zayıfladığını görüyoruz.”

LTB olarak Kadın Sığınma Evi oluşumu ile birlikte birçok adım attıklarını, buna kreş imkanını da eklediklerini, buradaki amacın ise kadının emek dünyasına adım atmasına imkan sağlamak olduğunu ifade eden Harmancı, bunun yanında etüt hizmeti veren bir çocuk merkezini de hayata geçirdiklerini aktardı.

Geçirilen sözde reform yasası ile belediyenin kaynaklarının kısıtlandığını, yine de bu alandan asla geri adıma atmadıklarını ve farklı iş birlikleri ile hizmetleri genişlettiklerini söyleyen Harmancı, “Bu 8 Mart sosyoekonomik adaletsizlikle mücadele etmenin önemini vurguladığımız bir gün olacaktır. Bu bakımdan da projeyi çok önemsiyoruz, okullarda özellikle ergenliğe adım atan kız çocuklarının yaşamlarındaki bu yeni evrenin farkındalığına varabilmesi ve bunun utanılacak bir şey olmadığını bilmesi ne kadar önemliyse, ekonomik olarak da mağdur olmamasını sağlamak o kadar önemlidir. Umarım bu sayede de bunun bir lüks olmadığını, temel bir sağlık konusu olduğunu kamuoyuna duyurmuş oluruz” diyerek, sözlerini tamamladı.

BES Genel Sekreteri Mithat Arsu da konuşmasında, sendika olarak çok önemsedikleri bu projenin parçası olmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, ilk bağışçı olmanın kendileri adına gurur verici olduğunu söyledi.

Arsu, bağışçıların çoğalması yanında bu konudaki hassasiyetin yükselmesi temennisinde bulunarak, süreç içinde böylesi talepler gelmesi durumunda yönetim kurulu olarak gerekli destekleri sağlayacaklarını dile getirdi.

Bu projenin 1. basamağı olarak yarın Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu 6. Sınıf öğrenci ve annelerine yönelik KISAD’dan uzman Filiz Yarıcı tarafından “Anne Ben Büyüyorum” adlı bir seminer verilecek. BES tarafından bağışlanan pedler çocuklarla paylaşılmak üzere okul yönetimine ulaştırılacak.