Girne Belediyesi’nin düzenlediği Pasha Group Girne Yarı Maratonu’nun yedincisi 11 Ekim Pazar günü yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, maratondan elde edilecek tüm gelirin deniz faciasında hayatını kaybedenlerin ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacağını söyleyerek, tüm halka maratona katılım çağrısında bulundu.

KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda düzenlenecek olan maratonla ilgili bugün Girne Pasha Otel’de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu konuşma yaptı. Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif de organizasyonun teknik detayları ile ilgili bilgi verirken, sponsorlar da söz aldı.

- Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konuşmasına Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Maratondan elde edilecek tüm gelirin deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacağını söyleyen Şenkul, “Bu anlamda da en önemli çağrımız bu maratona katılamayacak olan kişilerin bile en azından internet üzerinden biletlerini alarak destek olmalarıdır.” dedi.

Şenkul, gemi faciasında 28 kayıptan 15’ine ulaşıldığını, 13 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü ve Girne Belediyesi olarak her bir kayıp ailesine 1 milyon TL olmak üzere toplam 28 milyon TL destek hedeflediklerini söyledi.

“Bu insanları yalnız hissettirmeyelim ve yanlarında olalım. O yüzden bu sene maraton çok anlamlı. Bir spor, eğlence ve kültür faaliyetinden daha çok bu sene, bir ‘vicdan muhasebesinin’ yapılacağı bir yardım kampanyası olacak.” diyen Şenkul, bugüne kadar yaptıkları en anlamlı organizasyonundan birini yapacaklarını belirtti.

“Hepinizin desteğine ihtiyacımız sonsuz. Basının, bu etkinliği duyurması için desteğine ihtiyacımız sonsuz. Vatandaşlarımızın bu insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için sizlere ihtiyacımız sonsuz.” diyen Şenkul, organizasyona destek veren tüm sponsorlara teşekkürlerini iletti.

- Sakallı

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, organizasyonun kendileri için çok anlamlı olacağını dile getirdi.

Sakallı, bundan sonraki süreçte de gerçekleştirilecek organizasyonların daha da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Uluslararası maratona dönüşen Girne Maratonu’nun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sakallı, spora verilen katkının önemine de değindi.

- Pirinççioğlu

Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu da, deniz faciasından dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyerek sözlerine başladı.

“Bundan sonra da bu maratona, sponsor olmaya devam edeceğiz.” diyen Pirinççioğlu, etkinliğin bu sene daha da anlamlı olduğunu dile getirdi.

- Kaşif

Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif de, maratonun bu yıl beş kategoride gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bu yıl ilk kez 5 kilometrelik koşunun da yapılacağını dile getiren Kaşif, 21 kilometrelik ilk yarışın 06.45’te, 10 kilometrelik koşunun 07.00’de, 5 kilometrelik koşunun 08.00’de, 3 kilometrelik halk koşusunun da 10.45’te ve 1 kilometrelik çocuk koşusunun ise 10.15’te başlayacağını anlattı.

Maratonda bu yıl da 9 yaş kategorisinin yer alacağını dile getiren Kaşif, 60 yaş üstü kategoride Ramadan Cemil İşletmelerinden özel ödül verileceğini dile getirdi.

Bu yıl “KKTC Sporcuları Genel Klasmanı” olarak ayrı bir klasman oluşturulduğunu söyleyen Kaşif, organizasyonun teknik detayları, parkurlar ve para ödülleriyle ilgili bilgiler de verdi.