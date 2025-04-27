Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, KKTC’deki programı çerçevesinde sanatseverler ve adi tıp okuryazarlarıyla buluştu.

Verilen bilgiye göre Dokgöz, Girne Belediyesi Kurumsal Alanında Sanat Danışmanlığını Luna Tülay Okan’ın yaptığı “Kusursuz Cinayet” karikatür sergisinin ardından, Kıbrıs Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Söyleşi, Dokgöz’ün “Kusursuz Cinayet” adlı kitabı üzerinden, “Metaforlarla Kriminal Okumalar Nasıl Yapılır?” temelinde yapıldı.

Halis Dokgöz, Lefkoşa Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe de katıldı. Etkinliğe, BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu ve KKTC’de tek otopsi Uzmanı olan Dr. İdris Deniz’in yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.