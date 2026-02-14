Elazığ depremi sonrası sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Afet Platformu çalışmalarını sürdürüyor. Platformun İletişim Komisyonu Temsilcisi Hande Tibuk, olası bir afet durumunda sahada kamu kurumlarıyla koordineli şekilde insani yardım faaliyetlerine devam ettiklerini ve eğitim çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

CNBC-e’ye konuşan Tibuk, 6 yıllık deneyimlerinde sivil toplum örgütlerinin güçlerini birleştirdiğinde kamu kurumlarıyla iş birliği içinde büyük başarılara imza atılabildiğini gördüklerini söyledi.

Afet anlarında toplumun hızla yardıma koştuğunu ancak doğru bilgi eksikliği nedeniyle zaman zaman gereksiz yardımların ve israfın yaşandığını belirten Tibuk, platformun en önemli kazanımının ihtiyaç analizi ve kaynakların doğru kullanımı olduğunu vurguladı.

Acil ihtiyaçların sahadan gelen verilerle tespit edildiğini ifade eden Tibuk, temin süreçlerinin bu analizler doğrultusunda yürütüldüğünü kaydetti.

Platformun yalnızca sivil toplum örgütlerini değil, gönüllülerden oluşan geniş bir ağı da koordine edebilecek bir yapıya ulaştığını belirten Tibuk, ihtiyaç malzemelerinin temini, depolarda toplanması, ayrıştırılması ve kolilenmesi süreçlerinde aktif rol aldıklarını söyledi.

6 Şubat depreminin büyüklüğüne dikkat çeken Tibuk, birçok şehirde organizasyon gerçekleştirdiklerini, gelen ihtiyaç ihbarlarını teyit ederek gerekli yardımların ulaştırılması konusunda önemli hizmetler sunduklarını ifade etti.

Afet Platformu’nun kurumsallaşma yönünde de adımlar attığını belirten Hande Tibuk, “İnşallah böyle bir durum yaşamayız, ancak bir afet olursa platform olarak vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.