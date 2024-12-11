SOS Çocukköyü Derneği ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğiyle ilkokul öğretmenlerine yönelik “Afişlerden Eyleme: Çocuk Haklarını Okullara Entegre Etmek” konulu atölye çalışması tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her iki kurumun uzmanları tarafından “Çocuk Hakları ve Sorumlulukları” bağlamında ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için ayrı, dördüncü ve beşinci sınıflar içinse ayrı afişler hazırlandığı ve öğretmenlere yönelik bir atölye çalışması planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Psikoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı Sosyal Hizmet Uzmanı Ulaş Gençalp, Ulusal Program Gelişim Danışmanı ve savunuculuk alanında uzman Fatma Amcaoğlu ve KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener’in hazırladığı atölye çalışmasına her bölgeden okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı kaydedildi.

Atölye kapsamında, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak çocukların temel haklarına ilişkin farkındalık yaratma yolları, bu hakların çocukların gündelik yaşamlarına nasıl dahil edilebileceği ve okul ortamlarında nasıl uygulanabileceği ele alındı.

Açıklamada, “Okullarda Çocuk Koruma Politakaları’nın Uygulanması”na yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 28 Ekim 2021 tarihinde imza koyduğu protokolün hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıkların konuyu önceliklendirmesi gerektiğine vurgu yapıldığına dikkat çekildi.

Katılımcıların etkinlik dahilinde çocuk hakları ve sorumluluklarını uygulamalı olarak eğitime entegrasyonu konusunda ortak fikirler ürettiğinin belirtildiği açıklamada, çalışmaların ilerleyen süreçte hem bölgesel hem de ulusal düzeyde uygulanabilir projelere dönüştürülmesinin hedeflendiğine işaret edildi.