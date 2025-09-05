Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), M çiçeği (mpox) virüsü salgınının kıtada bir sağlık acil durumu oluşturduğunu açıkladı.

Afrika CDC'den yapılan açıklamada, Acil Durum Danışma Grubunun "Kıtasal Güvenlik Halk Sağlığı Acil Durumu"nun (PHECS) yürürlükte kalması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, grubun yaptığı M çiçeği durumuna ilişkin incelemelerin, haftalık vaka sayısının yüzde 52 oranında azaldığını ancak Gana, Liberya, Kenya, Zambiya ve Tanzanya gibi ülkelerde artışlar olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Malavi, Etiyopya, Senegal, Togo, Gambiya ve Mozambik'te de yeni vakalar rapor edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgını gözden geçirmek ve acil durum statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağını değerlendirmek üzere 2 Eylül'de toplanan grup, sürdürülmesinin gerekli olduğu sonucuna vardı. Üyeler, PHECS'nin zamanından önce kaldırılmasının rehaveti tetikleyebileceği, finansmanı azaltabileceği ve vaka artışı riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu."

Açıklamada, özellikle çocuklar arasında olmak üzere, salgına bağlı ölümlerin daha titiz şekilde araştırılması ve yüksek riskli ülkelerde 12 yaşın altındaki çocukların aşılara erişiminin artırılması çağrısında bulunuldu.

Grubun yaptığı incelemelerin yer aldığı rapor, 2024'ün başından bu yana 29 Afrika ülkesinde 185 bin 994 M çiçeği vakasının tespit edildiğini gösterdi.

Bu vakaların yaklaşık 51 bin 969'unun doğrulandığı ve 1987 bağlantılı ölüm kaydedildiği bildirildi.

PHECS, ilk olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde ilan edilmişti.