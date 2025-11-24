Yeşilırmak’ta meydana gelen talihsiz bir olay, bir kişiyi hayattan kopardı. 68 yaşındaki Halil Akar, ağaç kesimi sırasında yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilırmak’ta bir ikametgâhın bahçesinde meydana geldi. Kaymakamlıktan alınan izinle okaliptus ağacı kesimi yapan 41 yaşındaki C.K., kestiği dalın savrulmasıyla talihsiz bir kazaya neden oldu. Dalların çarpması sonucu damda yardımcı olarak bulunan 68 yaşındaki Halil Akar, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Akar, hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı; ancak tüm çabalara rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.