Tatil Evleri Yasa Tasarısı oy çokluğu, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise oy birliğiyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

-Berova: “Bu yasa kamu maliyesi ve ülke açısından çok önemli”

Tatil Evleri Yasa Tasarısı üzerine konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, on yıllardan beri oluşan stokla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade ederek, bu tür konutlarda internet ve aracılar üzerinden kiralama yapıldığını ve herhangi bir kayıtlılığın söz konusu olmadığını dile getirdi. Berova, yasayla kayıt altına alma ve kayıtlılık üzerinden gelirin kamu maliyesi tarafından tahsil edilmesinin yolunu açmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlgili konutların tapuya kayıtlılıkları sağlandıktan sonra denetim yapılacağını dile getiren Berova, kayıt dışılığın kayıt altına alınacağını ve gelir elde edileceğini yineledi. Bakan Berova, elde edilen gelirleri bir sonraki bütçe dönemi içerisinde Meclis’e sunacaklarını belirtti.

Kayıt dışılığı savunmanın doğru olmadığını dile getiren Berova, yıllardır çekmecelerde bekleyen sözleşmelerin kayıtlılıkla tapuya gireceğini kaydetti. Kayıt dışılıkla mücadelenin geçen yıl da ana temalardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Berova, yasa hayata geçtikten sonra pratikte oluşacak sorunların çözülebileceğini belirtti.

“Önce yıllar süren kayıt dışılığı kayıt altına alalım, gelirlerin değerlendirilmesi açısından Turizm Bakanlığı’nın projelerine elbette katkı koyacağız” diyen Berova, bu yasanın kamu maliyesi ve ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yerinden söz alarak, “Koçanı olmayan bir gayrimenkulün kira sözleşmesi tapuda kayıt edilemez” diyerek, yasa tasarısının yanlış varsayımlar üzerinden bina edildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova ise konuşmasına devam ederek, bu tür yerlerin hem yasal, hem kayıtlı, hem de gelir getirici olacağını yineledi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise yeniden söz alarak, söylediklerinin çarpıtıldığını kaydetti. Turizm Planlama Dairesi’nin görev alanında tatil evleri olmadığını ifade eden Solyalı, teşkilat yasasına bu dahil edilmeden denetleme yapılamayacağını kaydetti.

Yasa geçtiğinde denetime hazır olmayan bir yapı olacağını belirten Ürün Solyalı, “Biraz hukuk bilin, biraz okuyun” dedi. Solyalı, hukuka aykırı yetkisiz kesilen cezalar olacağı uyarısında bulundu, yasa tasarısının komiteye geri çekilmesini istedi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, konu turizm amaçlı kullanılan konutların kayıt altına alınması ise, bu işin daha kısa yoldan yöntemi olduğunu kaydetti.

Denetimle ilgili “yetkisiz, yetkili yaratılmaya” çalışıldığını kaydeden Uluçay, bunun yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Uluçay, “Maksadımızı sadeleştirelim, neyi murat edersek onu ele alalım” dedi.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe da, gayri ciddi bir çalışma içerisinde olunduğunu ifade ederek, “Böyle iş yapılmaz, tamam değil. Sayın Ataoğlu siz de sorumlusunuz” diye konuştu.

Ülkedeki butik otellerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Özdenefe, sektöre yatırım yapılmadan girilip, müdahil olunmasının önünün açılmasını eleştirdi.

“Öyle bir alan açıyorsunuz ki turizm sektörü çöpe” diyen Özdenefe, sektördeki paydaşların olumsuz etkileneceğini söyledi. Fazilet Özdenefe, iktidardaki vekillerin yasa tasarısından haberi olmadığını da savundu.

Yasa tasarısıyla ilgili “hukuki bir garabet” eleştirisinde bulunan Özdenefe, “Bütçe geçsin tüm paydaşları çağırın, biz de gelelim gereği neyse yapılsın” diyerek, Meclis Başkanını da göreve çağırdı.

Konuşmaların ardından madde madde görüşülmesi sonrasında Tatil Evleri Yasa Tasarısı 26 kabul, 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

-Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle onaylandı

Genel Kurul’da daha sonra Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, tasarıya ilişkin komite raporunu sundu, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

-Barçın

Tasarı üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı, yasa tasarısının mevcut uzman askerlerin görevlerinde devam edebilmesi ve daha çok uzman asker alınabilmesinin önünün açılabilmesi için yapıldığını ifade etti.

Uzman askerlerin sivil işçiliğe geçmeleri durumunda maaş düşüşü yaşadığını dile getiren Barçın, “Düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi. Barçın, uzmanlıktan sivil işçiliğe geçenlerin kıdem tazminatlarını, sivil işçilikten ayrılmadan alamadığına da dikkat çekti.

“Askerlerin haklarının diğer kamu görevlileriyle eşitlenmesi adına gerekli çalışmaları yapmak bizlerin boynunun borcudur” vurgusu yapan Barçın, “Bu kaynak Türkiye Cumhuriyeti’nden gelebilir ama Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı kurulacak müzakere masalarında bu mali konuların çözülebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, uzman askerlerin sorunlarının yıllardır konuşulduğunu ifade ederek, hükümetlerin bunları çözmek için çalışma yaptığını hatırlattı.

Geçmişte bu kişilerin sözleşmeli olarak çalıştığını ve idarenin tek taraflı olarak belli gerekçelere göre bu kişilerin görevle ilişiğini kesebildiğini dile getiren Oğuz, 20 yaşında mesleğe girip, 40-45 yaşına geldiğinde “fiziki anlamda beklenen performansı göstermedi” diyerek, görevlerinden ilişiğinin kesilmesinin insan hakları ve toplumsal vicdan açısından rahatsız edici olduğunu söyledi.

Bu yasa ilk yapıldığında gelecek garantisi sağlandığını hatırlatan Oğuz, “Şu anda mukaveleli er, erbaş bu işe girdiği zaman emekli olana kadar çalışabiliyor” dedi.

Savunma Bütçesi’nin hibe şeklinde geldiğini ve bazen çok istenen şeylerin yapılamadığını kaydeden Oğuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın talepleri gidermek için çalıştığını, kazanılmış sivile geçiş hakkının kapatılmadığını, isteğe bağlı bırakıldığını söyledi.

Mukaveleli er, erbaş müracaatlarının çoğaltılması için idareye düşen görevler olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, bundan sonraki sürecin olumlu yönde devam edeceğine dair temennisini dile getirdi.

-Atalay

YDP Milletvekili Talip Atalay da yerinden söz alarak, kıdem tazminatları ve maaşla ilgili düzenlemelerin ivedilikle halledilmesi gerektiğini söyledi.

Madde madde görüşülmesi sonrasında yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.