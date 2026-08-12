İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap Derneği” soruşturması kapsamında, derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Altınların muhafazası amacıyla kiralandığı belirtilen banka kasası 6 Ağustos’ta açılırken, kasadan altın yerine ilaç, vitamin hapları ve bir kitap çıktı.

Soruşturma kapsamında dernek yönetim kurulunun Ocak 2026’da aldığı üç ayrı karar mercek altına alındı.

14 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararında, derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla altına çevrilmesine karar verildiği öğrenildi. Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine, paranın önce dolara çevrilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, 44 milyon liranın önce dolara dönüştürülmesi, ardından bu dövizle fiziki altın satın alınması planlandı. Döviz bürosundan alınacak dolarların fiziken teslim alınması için Haluk Levent yetkilendirildi.

Alınan ikinci yönetim kurulu kararında ise satın alınacak fiziki altınların muhafaza edilmesi amacıyla bankada kiralık kasa tutulmasına karar verildi. Kasanın anahtarının Haluk Levent’e teslim edilmesi ve işlemlerin tamamında Levent’in yetkili olması kararlaştırıldı.

Böylece 44 milyon liranın dövize çevrilmesinden fiziki paranın teslim alınmasına, altınların satın alınmasından banka kasasında muhafaza edilmesine kadar süreçte Haluk Levent yetkilendirildi.

HAVALE AÇIKLAMASINA “GAZZE İÇİN ELDEN ALINAN 1 MİLYON USD ÖDEMESİ” YAZILDI

Dosyadaki kayıtlara göre, derneğin banka hesabından 14 Ocak 2026’da bir döviz bürosuna 44 milyon lira havale edildi. Havalenin açıklama kısmında “Gazze için elden alınan 1 milyon USD ödemesi” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

44 milyon lira karşılığında döviz bürosundan temin edilen 1 milyon doların Haluk Levent tarafından teslim alındığı kaydedildi.

16 Ocak 2026’da ise dernek yönetim kurulunun üçüncü kararı alındı. Bu kararda, fiziki olarak teslim alınan 1 milyon dolar kullanılarak bir kuyumcudan fiziki altın satın alınmasına karar verildi.

Altınları kuyumcudan teslim alma yetkisi yine Haluk Levent’e verildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Levent, derneğin 44 milyon lirasının çevrildiği 1 milyon doları altına dönüştürdü ve satın alındığı belirtilen fiziki altınları kuyumcudan teslim aldı.

Yönetim kurulunca söz konusu altınların Ahbap Derneği adına kiralanan banka kasasında muhafaza edilmesine karar verildi.

KASADAN ALTIN YERİNE İLAÇ, VİTAMİN VE KİTAP ÇIKTI

6 Ağustos’ta derneğe ait kiralık kasa, bir polis memuru, bir kuyumcu bilirkişisi ve derneğin mal varlığının yönetimine atanan kayyım heyetinde görevli iki avukatın huzurunda açıldı.

Yapılan tespitte, 44 milyon liradan 1 milyon dolara, ardından da fiziki altına dönüştürüldüğü belirtilen varlıkların kasada bulunmadığı ortaya çıktı.

Kiralık kasadan ilaçlar, vitamin hapları ve bir kitap çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, derneğin 44 milyon lirasının, bu parayla temin edildiği belirtilen 1 milyon doların ve 1 milyon dolar karşılığında satın alındığı ifade edilen fiziki altınların akıbetinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.