Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANMIŞ

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta eğitim uçuşu sırasında uçağın kaza kırıma uğradığını uçağın pilotunun kazadan sağ kurtulduğunu dile getirdi.

Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.

MSB AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada kazaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada “Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.