Bu dünyadan bir Hilmi Özen geçti. Ama siz geçmeyin ve okuyun bu taziye satırlarımı.

Vay benim sınıf arkadaşım... Haber kaynaklarımızda değil, ama kardeşi Çetin Özen'le damadı Ertan Birinci'nin sosyal medya paylaşımlarında derin bir üzüntüyle gördüm... Büyük ve yüce karakterli sanatçı Hilmi Özen'i kaybettik... Bu çok acı kayıp haberini henüz taradığım yerel haber kaynaklarımızda görememek ise beni bir başka üzdü.. Bu kaynakları yöneten genç arkadaşların sığ bilgisi Hilmi Özen'i kapsamıyor mu?.. Çok yazık!..

Kıbrıs Türk halkının ilk konservatuar mezunlarından olan Hilmi Özen, Kıbrıs Türk Tiyatrosunun temel taşlarından olmasının yanı sıra, radyo spikerliğinin, seslendirmelerin de tarih yazmış ustası ve İLK SAHNE deneyimlerinden sonra Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının da kurucusu ve ilk müdürüdür... BAYRAK Radyosunun kuruluş destanında adı vardır altın harflerle...

Nice tiyatro oyununda gerek oyuncu ve gerekse yönetmen olarak hep ayakta alkışlanan bu değerli sanatçımız, bürokratlık yıllarının ilerleyen dönemlerinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sanat danışmanlığını yapmıştır... Denktaş'a çok yakın olmuş ve onunla nice önemli anıyı paylaşmıştı..

Gettolarda bunaltıldığımız en zor toplumsal dönemlerde TC Devlet Tiyatrolarının Kıbrıs Türk halkına turnelerle ulaşmasını sağlamıştı.. Üstat Cüneyt Gökçer'in sevdiği ve güvendiği öğrencisi idi...

YDÜ Sahne Sanatları kuruculuğunda ve öğretim üyeliğinde de yıllarca hizmet veren Hilmi Özen, maalesef parlak yaşamının son aşamasını hastalıklar ve alzheimerle savaşarak kendi köşesinde geçirmiştir.. İlk ve orta eğitimde en yakın sınıf arkadaşlarımdan biri olan Hilmi Özen'le ilerleyen yıllarda yaşamımız tiyatroda da kesişmişti... Yazdığım tiyatro oyunlarının Devlet Tiyatroları Sahnesinde ve Bayrak Radyosu mikrofonlarında seslendirilmesinde oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak unutulmaz işbirliklerimiz oldu.. Bu açıdan da Hilmi Özen benim için çok özel bir insan.. Yetiştirdiği öğrenciler onun ekolünü sürdürecek Cenazesi Pazar gün ikindi namazından sonra Lefkoşa Mezarlığında kaldırılacak... Ruhu şad, mekânı cennet olsun değerli sanatçımızın.. Saygın ve acılı Özen ve Birinci Ailelerine ailece en içten taziyelerimi iletirim...