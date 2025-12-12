İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Halk Dansları Festival ve Geleneksel Sanat Örgütleri Konseyi (CIOFF) Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Özlem Kadirağa'yı kabul etti.

CIOFF üyesi olan İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, kültür ve sanal alanında 2026 öngörülen projeler, iş birlikteliğinin güçlendirilmesi, çocuklar ve gençlere yönelik projelerin artırılması ve uluslararası görünürlüğü artıracak ortak çalışmalar ele alındı.

Kültürel faaliyetlerde iş birliği yapılması konusunda belediyelere ziyaretlerde bulunan Kadirağa, İskele Belediye Başkanı ile görüşmesinde var olan kültür ve sanat alanındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, çocuklar ve gençlere yönelik projelerin artırılması ile uluslararası görünürlüğü artıracak ortak çalışmaları sundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kabuldeki konuşmasında kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem verdiklerini belirtti. Sadıkoğlu, belediyenin kültür, sanat ve folklor alanındaki projelere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü destek vereceğini kaydetti.

Özlem Kadirağa ise Sadıkoğlu’na kültüre, sanata ve folklorik değerlere uzun yıllardır sunduğu katkılar için teşekkür etti. Kadirağa, İskele Belediyesi ile yürütülen iş birliğinin Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımına ve uluslararası alandaki saygınlığına önemli katkılar sağladığını ifade etti.