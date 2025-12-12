Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başladı.

Genel Kurul’da bugün 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 1 milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.