KTTO, 2026 Mali Yılı bütçesini değerlendirdi: “KKTC’nin acil olarak reformlar ve tedbirlere ihtiyacı vardır”
İçeriği Görüntüle
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 13.30’da başladı.
Genel Kurul’da bugün 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 8 milyar 452 milyon 706 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü, 1 milyar TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.