Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ve KKTC’den geniş bir narenciye sektörü heyetini kabul ederek görüştü.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da hazır bulundu.

Öztürkler, kabulde yaptığı açıklamada, Güzelyurt’un narenciye üretim merkezi olarak stratejik önemine dikkat çekti.

Üretim kapasitesinin, kalite avantajlarının ve ulusal–uluslararası pazardaki yerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı sektörel yatırımların gelecekte büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

Asrın su projesinin bugün üretimde de kullanılmaya başladığını belirten Öztürkler, Cypfruvex tesislerinde yapılan soğuk hava deposunun da bölgeye önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Narenciye ihracatında yeni pazarların açılması ve rekabet gücünün artırılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini dile getiren Öztürkler, bu bağlamda lojistik ve markalaşma stratejilerinde Türkiye’den gelen heyete de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Üretici–ihracatçı–devlet işbirliği modellerine değinen Öztürkler, Tarım Bakanlığı, üretici birlikleri ve ihracatçıların ortak hareket planı ile sektörün daha güçlü bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da dikkat çeken Öztürkler, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre dostu üretim tekniklerinin geleceğin tarım politikalarında temel öncelik olduğunu vurguladı.

Narenciye katma değerli ürünler ve sanayi entegrasyonu başlığında meyve suyu, konsantre, paketleme ve markalı ürünlerle ekonomik çeşitliliğin artırılması gerektiğini ifade eden Öztürkler, ortak projeler, karşılıklı ihracat destekleri ve bölgesel dayanışmanın narenciyeyi bugünkü durumundan daha ileriye taşıyacağını söyledi.

-Savaşan

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ahmet Savaşan da, hükümetin yürüttüğü sürdürülebilir narenciye politikası çalışmalarına dikkat çekerek, Türkiye ile ortaya konan vizyonun ülke ekonomisi için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Narenciye sektörünün gelişimi için Cypfruvex’in ihtiyaç duyduğu soğuk hava deposunun ülkeye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Savaşan, bu yatırımın hem üreticilerin hem de ihracatın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Savaşan, narenciyeye verilen önemin katma değeri artıracağını ve sektörün geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Kabulde heyette yer alan temsilciler de sektörel bazda atılan adımlar ve yatırımların takibi noktasında gelinen son aşamaları paylaştı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.