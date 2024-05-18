Lefkoşa’da bakımevinde 8 Mayıs tarihinde yaşamını yitiren 72 yaşındaki Ali Yüksel’in mezarı, ailesinin talebi üzerine otopsi için açıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs’ta Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilen Yüksel’in ailesi, ölümünde ihmal olabileceği şüphesi üzerine polise başvurunca, perşembe günü mahkemeden temin edilen emir ile mezarı açıldı.

Ardından yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Açıklamada, ölüm sebebinin tetkikler sonucunda belirleneceği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.