AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İmralı'nın çağrısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız.

Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.

Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı?

Terörsüz bir Türkiye olup olmayacağını konuşacağız. Biz mümkün olmasını arzu ederiz ama başından beri Türkiye AK Parti hükumetleri döneminde çok etkin bir biçimde terörle mücadele ediyoruz. Terörsüz Türkiye şöyle mümkün çağrıyı kulak tıkanırsa o zaman Türkiye zaten etkin bir şekilde terörle mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye hedefine terörle mücadele yöntemiyle ulaşırız.