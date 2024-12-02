Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kanal T’de katıldığı programda hükümetin mevcut durumunu eleştirdi ve erken seçim çağrısında bulundu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Akansoy “Halkın ihtiyacı olan değişimi CTP gerçekleştirecek.” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, hükümette ciddi bir koordinasyon ve irade eksikliği olduğunu savundu ve şöyle devam etti:

“Oldukça dağınık bir hükümet var. Hükümet vekilleri ve partileri arasında iletişim problemleri yaşanıyor. Paylaşım kavgaları, halka hizmetin çoktan önüne geçti. Her gün bir peşkeş ve hukuksuzluk haberi ile uyanıyoruz. Belli odakların erken seçimin olmaması yönündeki ısrar ve çabalarının ardında, kamu çıkarlarına aykırı hesaplar ve peşkeş yatmaktadır. Örneğin Hasan Tosunoğlu neden istifa etti? Bu sorunun cevabı, hükümetin kamu yararı içeren icraat eksenli olmayışı, vizyonsuzluğu ve mevcut durumu kurtarmaya çalışmasında saklıdır. Ancak bu böyle gitmez, hükümetin bu durumu kabul edilebilir değildir. Peşkeş ve paylaşım hükümeti, halkın her geçen gün zararına adım atıyor.”

Halkın ciddi sorunları olduğunu ifade eden Akansoy, “Bütçe açık veriyor ve izaz ikram giderleri artıyor. Ekonomi güneye kaydı. Hükümetin yarattığı kaos ve partizanlık, yaşam kalitesini aldı götürdü. “Enflasyon, bizzat hükümetin uygulamaları, TL kullanımı ve gerekli önlemlerin zamanında almaması yüzünden artıyor. Sayelerinde memlekette mutlu insan kalmadı. Bu durum bizi kaotik bir döneme ve nihayetinde erken seçime götürür.” ifadelerini kullandı.

UBP içerisinde bir bölünmüşlük olduğunu da öne süren Akansoy, “UBP bütünlüğü ve iş yapabilme kapasitesi Meclis Başkanlığı seçiminde ciddi şekilde sarsıldı. UBP’nin kurultayı göstermelikti, halkla ilişkiler oyunundan ibaretti. Ancak bu süreç, UBP’nin bölünmüşlüğünü daha da derinleştirdi.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusuna da değinen Akansoy, “Türkiye ile her durumda iyi ilişkiler kurmamız gerekiyor. Ancak bu ilişkiler karşılıklı saygı ve eşitlik üzerine inşa edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının aldığı kararlara saygı duyulması, sağlıklı bir TC-KKTC ilişkilerinde çok önemlidir." dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştiren Akansoy, “Sayın Tatar’ın BM Güvenlik Konseyi kararları dışına çıkan politikası, tarihi bir hata olarak kayıtlara geçti. Bu tutum bizi dünyadan izole etti. Tatar’ın politikaları bizi Erdoğan-Hristodulidis görüşmelerine itti. Artık bu süreçte Kıbrıslı Türkler yok sayılıyor.” dedi.

CTP’nin ülke siyasetinde oyun kurucu noktaya geldiğini söyleyen Akansoy, “CTP, bu ülkede şu anda birinci partidir. Olası cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman birinci sıradadır. Ülkeyi ayağa kaldıracak parti CTP’dir. Yeniden yapılanma ile ülke kaynaklarının adil bölüşümünü de kamu sağlık ve eğitim sistemi yanında toplu ulaşım sistemini de biz yaratacağız. Bu büyük sorumluluk, bizim omuzlarımızdadır.” ifadeleriyle erken seçim çağrısında bulundu.