Benzin ve euro diesel fiyatlarına 6 TL, gaz yağına ise 4,57 TL’lik zam yapıldı.

Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla geçerli olacak.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 71,12 TL’den 77,12 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 72,12 TL’den 78,12 TL’ye yükseldi.

Euro diesel’in litre fiyatı 70 TL’den 76 TL’ye, gaz yağının litre fiyatı ise 71,43 TL’den 76 TL’ye çıktı.

Benzin ve euro diesel fiyatlarına, geçen perşembe yürürlüğe giren düzenlemeyle de 3 TL’lik bir zam yapılmıştı.